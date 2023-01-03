Volkan Demirel: '1 puana üzüldüm'

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Hatayspor'un teknik direktör Volkan Demirel alınan 1 puana üzüldüğünü ifade etti.



Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, mücadeleyi değerlendirdi. İki takımın da ligdeki yeri itibarıyla galibiyete ihtiyacı olduğunu söyleyen Demirel, "Kaçırdığımız pozisyonlar itibarıyla galibiyete daha yakındık. İlk yarıda Bertuğ'la, ikinci yarıda da Ze Luis ve El Kaabi'nin pozisyonları var. Bunları kaçırırsanız beraberliğe razı olursunuz. Bu sonuca üzülüyoruz. Ümraniyespor'un da amacı kazanmaktı" ifadelerini kullandı.



Maç planlarının savunma arkasına atılan toplar olduğunu ve bu noktada El Kaabi ve Lobjanidze'yi etkili kullanmak istediklerini söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Planımız bu şekildeydi. Daha çok pozisyona girebilirdik. Savunma arasına daha çok koşu yapabilirdik. Bütün hafta buna çalışmıştık. Pozisyonlar vardı ama sonuçlandıramadık. 1 puan olunca, emeklerinizin karşılığı olmuyor. Kendi adıma üzgünüm." şeklinde sözlerini tamamladı.





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