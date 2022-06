Volkan Can: 'Futbolun gelişmesi için elimizden geleni yapacağız'

TFF Yönetim Kuruluna seçilen 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, futbolun gelişmesi için çaba harcayacaklarını söyledi.



Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını söyledi. Gururlu olduğunu ifade eden Can, Büyükekşi'nin önderliğinde ülke futbolunun gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.



Can, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanlığını görevini de sürdürdüğünü sözlerine ekledi.





