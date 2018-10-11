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Volkan Babacan, Galatasaray'a haber yolladı!

Mert Günok'un arkasında yedek bekleyen tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan'ın Galatasaray'a transfer olmak istediği öne sürüldü.

Volkan Babacan, Galatasaray'a haber yolladı!
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11 Ekim 2018 09:35
Bu sezon formasını Mert Günok'a kaptıran Volkan Babacan'ın gözü Galatasaray'da...

30 yaşındaki eldivenin, Muslera'ya alternatif arayan sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır olduğu bildirildi.

Sezon başında altyapıdan İsmail Çipe ile yoluna devam etme kararı alan Cimbom'un mali durumuna göre Volkan ile temasa geçebileceği öğrenildi.

Volkan Babacan, Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 149 maçta 147 golü filelerinde gördü, 58 maçta kalesini gole kapattı. Volkan Babacan, bu sezon Başakşehir'in tüm resmi maçlarında yede kulübesinde yer aldı.

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