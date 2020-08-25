Voleybolda Ziraat Bankası'nda isim değişikliği

Ziraat Bankası Spor Kulübü, voleybolda 2020-2021 sezonunda AXA Sigorta Efeler Ligi, 1. Lig ve 2. Lig'de "Ziraat Bankkart" ismiyle parkeye çıkacak.



Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Türk voleybolunun önemli bir değeri olan Ziraat Bankası Spor Kulübü, 2020-2021 sezonunda Efeler Ligi, 1. Lig ve 2. Lig'de 'Ziraat Bankkart' ismi ile mücadele edecek." denildi.



Ziraat Bankkart, sezonun ilk maçını, Kupa Voley mücadelesinde Arhavi Voleybol ile Ankara'da 31 Ağustos Pazartesi günü saat 11.30'da oynayacak.



