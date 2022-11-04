Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'na yedinci, Misli.com Sultanlar Ligi'ne ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programları şöyle:
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
15.00 Develi Belediyespor-TÜRŞAD (Develi Murat Kocatürk)
5 Kasım Cumartesi:
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor (TVF Burhan Felek Vestel)
13.00 Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Şırnak)
14.00 Halkbank-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (TVF Başkent)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (TVF Cengiz Göllü)
16.00 Altekma-Hatay Büyükşehir Belediyespor (TVF İzmir Atatürk)
17.00 Ziraat Bankkart-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
Misli.com Sultanlar Ligi
5 Kasım Cumartesi:
17.00 Sarıyer Belediyespor-İlbank (Bahçeköy Orman Fakültesi)
6 Kasım Pazar:
14.00 VakıfBank-Sigorta Shop (Vakıfbank Spor Sarayı)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (TVF Burhan Felek Vestel)
15.00 PTT-Bolu Belediyespor (TVF Başkent)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Mimar Sinan)
17.30 Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları (TVF Burhan Felek Vestel)
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programları şöyle:
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
15.00 Develi Belediyespor-TÜRŞAD (Develi Murat Kocatürk)
5 Kasım Cumartesi:
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor (TVF Burhan Felek Vestel)
13.00 Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Şırnak)
14.00 Halkbank-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (TVF Başkent)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (TVF Cengiz Göllü)
16.00 Altekma-Hatay Büyükşehir Belediyespor (TVF İzmir Atatürk)
17.00 Ziraat Bankkart-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
Misli.com Sultanlar Ligi
5 Kasım Cumartesi:
17.00 Sarıyer Belediyespor-İlbank (Bahçeköy Orman Fakültesi)
6 Kasım Pazar:
14.00 VakıfBank-Sigorta Shop (Vakıfbank Spor Sarayı)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (TVF Burhan Felek Vestel)
15.00 PTT-Bolu Belediyespor (TVF Başkent)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Mimar Sinan)
17.30 Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları (TVF Burhan Felek Vestel)