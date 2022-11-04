Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Türkiye voleybol liglerinde yeni hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor
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04 Kasım 2022 16:33
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'na yedinci, Misli.com Sultanlar Ligi'ne ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programları şöyle:

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

15.00 Develi Belediyespor-TÜRŞAD (Develi Murat Kocatürk)

5 Kasım Cumartesi:

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor (TVF Burhan Felek Vestel)

13.00 Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Şırnak)

14.00 Halkbank-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (TVF Başkent)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (TVF Cengiz Göllü)

16.00 Altekma-Hatay Büyükşehir Belediyespor (TVF İzmir Atatürk)

17.00 Ziraat Bankkart-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)

Misli.com Sultanlar Ligi

5 Kasım Cumartesi:

17.00 Sarıyer Belediyespor-İlbank (Bahçeköy Orman Fakültesi)

6 Kasım Pazar:

14.00 VakıfBank-Sigorta Shop (Vakıfbank Spor Sarayı)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (TVF Burhan Felek Vestel)

15.00 PTT-Bolu Belediyespor (TVF Başkent)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Mimar Sinan)

17.30 Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları (TVF Burhan Felek Vestel)

 

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