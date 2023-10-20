Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Türkiye voleybol liglerinde yeni hafta müsabakaları cumartesi günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor
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20 Ekim 2023 14:37
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları cumartesi günü, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları ise 22 Ekim Pazar günü yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

14.00 Çukurova Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Adana ASKİ Atatürk)

14.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin (VakıfBank)

15.00 PTT-Beşiktaş Ayos (TVF Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)

15.00 Türk Hava Yolları-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

AXA Sigorta Efeler Ligi

13.00 TÜRŞAD-Fenerbahçe Parolapara (Adilcevaz)

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Alanya Atatürk)

15.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Başkent)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-RAMS Global Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bigadiç Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bigadiç Şehit Okan Dinçer)

17.00 Develi Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Develi Murat Kocatürk)

18.00 Spor Toto-Halkbank (TVF Başkent)

 

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