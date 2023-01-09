Voleybolda yedi Türk takımı Avrupa'da sahne alacak

10 Ocak Salı Galatasaray HDI Sigorta-PGE Skra (Polonya) CEV Kupası Play-Off Turu 20.00 10 Ocak Salı Igor Gorgonzola (İtalya)-VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi 22.00 11 Ocak Çarşamba Ziraat Bankkart-SWD powervolleys Düren (Almanya) CEV Şampiyonlar Ligi 17.30 11 Ocak Çarşamba Eczacıbaşı Dynavit-Grupa Azoty Chemik Police (Polonya) CEV Şampiyonlar Ligi 19.00 11 Ocak Çarşamba LKS Commercecon Lodz (Polonya)-Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi 20.00 11 Ocak Çarşamba Halkbank-Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya) CEV Şampiyonlar Ligi 20.30 11 Ocak Çarşamba Terville Florange (Fransa)-Türk Hava Yolları CEV Kupası Son 16 Turu 21.30

Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 10-11 Ocak tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlarda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları; erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Halkbank ile Galatasaray HDI Sigorta, Avrupa'da sahne alacak.