Voleybolda yarı finale yükselen taraf Halkbank oldu

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in çeyrek final karşılaşmasında TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup eden Halkbank, yarı finale yükselen taraf oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Voleybolda yarı finale yükselen taraf Halkbank oldu
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22 Aralık 2022 18:03
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde Halkbank, TÜRŞAD'ı 3-1 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Kupada Halkbank, yarı finalde Arkas Spor ile eşleşti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Matic, Ma'a, Bruno, Doğukan Ulu, Nimir Abdelaziz (Volkan Döne, Deniz İvgen, Oğuzhan Doğruluk, Mustafa Koç, Yiğit Hamza Aslan)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Nevzat Güneş, Hakan Polat, Bardia, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Görkem Sertel, İzzet Alp Akkuş, Rahmi Çağlar Aksoy, Baturay Çağan Serçiler)

Setler: 25-17, 21-25, 25-14, 25-15

Süre: 105 dakika (24, 28, 27, 26)

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