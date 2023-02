Voleybolda üç Türk takımı Avrupa'da sahne alacak

Tarih Maç Kupa Saat 1 Mart Çarşamba Türk Hava Yolları-Volley Mulhouse (Fransa) CEV Kupası çeyrek final 2. maç 18.00 1 Mart Çarşamba VakıfBank-LKS Commercecon Lodz (Polonya) CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maç 20.00 2 Mart Perşembe Fenerbahçe Opet-Grupa Azoty Chemik Police (Polonya) CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maç 18.30

Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 1-2 Mart tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank Avrupa'da sahne alacak.Maç programı şu şekilde:Türk Hava Yolları, CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında Fransa'nın Volley Mulhouse takımını konuk edecek.Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Türk Hava Yolları'nın ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set tur için yeterli olacak.Türk Hava Yolları, rakibine 3-0 veya 3-1'lik mağlup olması halinde ise turu geçecek rakip altın set sonunda belli olacak.VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Polonya temsilcisi LKS Commercecon Lodz takımını ağırlayacak.Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan VakıfBank'ın ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set tur için yeterli olacak.VakıfBank, rakibine 3-0 veya 3-1'lik mağlup olması halinde ise turu geçecek rakip altın set sonunda belli olacak.Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police takımını konuk edecek. Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Opet, ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet tur için yeterli olacak.Fenerbahçe Opet, rakibine 3-2 mağlup olması halinde turu geçecek rakip altın set belirleyecek. Fenerbahçe Opet'in rakibine 3-0 veya 3-1'lik mağlup olması halinde ise turu geçen taraf Polonya temsilcisi olacak.