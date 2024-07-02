Voleybolda U18 Kadın Milli Takımımız, Bulgaristan'a kaybetti

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'a 3-1 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, organizasyonun ikinci maçında Bulgaristan'la karşılaştı.
Rakibine 25-22, 25-21,19-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenilen milli takım, organizasyondaki ilk mağlubiyetini aldı.
Milliler, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın TSİ 14.30'da Almanya'yla karşılaşacak. Müsabaka Yunanistan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, organizasyonun ikinci maçında Bulgaristan'la karşılaştı.
Rakibine 25-22, 25-21,19-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenilen milli takım, organizasyondaki ilk mağlubiyetini aldı.
Milliler, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın TSİ 14.30'da Almanya'yla karşılaşacak. Müsabaka Yunanistan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
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