Voleybolda U18 Kadın Milli Takımımız, Bulgaristan'a kaybetti

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'a 3-1 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Voleybolda U18 Kadın Milli Takımımız, Bulgaristan'a kaybetti
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02 Temmuz 2024 21:33
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'a 3-1 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, organizasyonun ikinci maçında Bulgaristan'la karşılaştı.

Rakibine 25-22, 25-21,19-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenilen milli takım, organizasyondaki ilk mağlubiyetini aldı.

Milliler, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın TSİ 14.30'da Almanya'yla karşılaşacak. Müsabaka Yunanistan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

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