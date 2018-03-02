Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) Lüksemburg'da bulunan merkez ofisinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda kadınlarda Galatasaray, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola, VakıfBank da İsviçre'nin Volero ekibi ile eşleşti.Kadınlarda play-off turunda ilk maçlar 20-22 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 3-5 Nisan'da oynanacak.Galatasaray, turu geçmesi halinde ise Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde ev sahibi Romanya'nın CSM Volei Alba ekibi, VakıfBank ise Imoco Volley (İtalya)-Dinamo Kazan (Rusya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Dörtlü Final müsabakaları, 5-6 Mayıs'ta Romanya'nın başkenti Bükreş'teki 5 bin 200 seyirci kapasiteli Sala Polivalenta Salonu'nda gerçekleştirilecek.Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Halkbank, 12'li play-off turunda İtalya'nın Sir Colussi Sicoma takımı ile eşleşti.Halkbank, turu geçmesi halinde 6'lı play-off turunda Noliko (Belçika)-Lokomotiv Novosibirsk (Rusya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Erkeklerde 12'li play-off turunda ilk maçlar 14-16 Mart'ta, rövanş müsabakaları ise 20-22 Mart'ta gerçekleştirilecek.Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna Rusya'nın Zenit Kazan takımı ev sahipliği yapacak. Dörtlü Final karşılaşmaları, 12-13 Mayıs'ta Kazan kentindeki 7 bin 500 seyirci kapasiteli Spor Merkezi Salonu'nda oynanacak.