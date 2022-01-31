Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahnede

Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi ve Challenge Kupası'nda 1-3 Şubat'ta sahaya çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, Fenerbahçe Opet, Vakıfbank, Türk Hava Yolları ve Aydın Büyükşehir Belediyespor'un maç programı şu şekilde:
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, Fenerbahçe Opet, Vakıfbank, Türk Hava Yolları ve Aydın Büyükşehir Belediyespor'un maç programı şu şekilde:
|TARİH
|MAÇ
|KUPA
|SAAT
|1 Şubat Salı
|C.S.M. Lugoj (Romanya)-Aydın Büyükşehir Belediyespor
|Challenge Kupası - Çeyrek Final 2. Maç
|19.30
|2 Şubat Çarşamba
|Türk Hava Yolları-Igor Gorgonzola Novara (İtalya)
|Şampiyonlar Ligi - 5. Hafta
|18.00
|2 Şubat Çarşamba
|Halkbank-Tallinn Technical University (Estonya)
|Challenge Kupası - Çeyrek Final 1. Maç
|17.30
|3 Şubat Perşembe
|Tallinn Technical University (Estonya)-Halkbank
|Challenge Kupası - Çeyrek Final 2. Maç
|15.00
|3 Şubat Perşembe
|Dinamo-Ak Bars Kazan (Rusya)-Fenerbahçe Opet
|Şampiyonlar Ligi - 5. Hafta
|19.00
|3 Şubat Perşembe
|Vero Volley Monza (İtalya)-VakıfBank
|Şampiyonlar Ligi - 5. Hafta
|21.00