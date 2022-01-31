Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahnede

Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi ve Challenge Kupası'nda 1-3 Şubat'ta sahne alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahnede
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31 Ocak 2022 15:58
Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi ve Challenge Kupası'nda 1-3 Şubat'ta sahaya çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, Fenerbahçe Opet, Vakıfbank, Türk Hava Yolları ve Aydın Büyükşehir Belediyespor'un maç programı şu şekilde:

TARİH MAÇ KUPA SAAT
1 Şubat Salı C.S.M. Lugoj (Romanya)-Aydın Büyükşehir Belediyespor Challenge Kupası - Çeyrek Final 2. Maç 19.30
2 Şubat Çarşamba Türk Hava Yolları-Igor Gorgonzola Novara (İtalya) Şampiyonlar Ligi - 5. Hafta 18.00
2 Şubat Çarşamba Halkbank-Tallinn Technical University (Estonya) Challenge Kupası - Çeyrek Final 1. Maç 17.30
3 Şubat Perşembe Tallinn Technical University (Estonya)-Halkbank Challenge Kupası - Çeyrek Final 2. Maç 15.00
3 Şubat Perşembe Dinamo-Ak Bars Kazan (Rusya)-Fenerbahçe Opet Şampiyonlar Ligi - 5. Hafta 19.00
3 Şubat Perşembe Vero Volley Monza (İtalya)-VakıfBank Şampiyonlar Ligi - 5. Hafta 21.00
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