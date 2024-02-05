Voleybolda temsilcilerimiz sahaya çıkıyor

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak. Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda bu hafta 7 Türk ekibi sahaya çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Voleybolda temsilcilerimiz sahaya çıkıyor
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05 Şubat 2024 13:05
Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 7 Türk ekibi mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Nilüfer Belediyespor; erkeklerde ise Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank, Arkas Spor ve Fenerbahçe Parolapara Avrupa'da tur arayacak.

Türk takımlarının Avrupa'daki maç programları şu şekilde:


Salı 20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Mint Vero Volley Challenge Kupası yarı final ikinci maç
Salı 17.00 Eczacıbaşı Dynavit-SC Prometey Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maç
7 Şubat Çarşamba 18.00 Halkbank-Grupa Azoty ZAKSA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maç
7 Şubat Çarşamba 18.00 Nilüfer Belediyespor-Neptunes Challenge Kupası yarı final ikinci maç
7 Şubat Çarşamba 19.00 Arkas Spor-Olympiakos CEV Kupası çeyrek final ikinci maç
7 Şubat Çarşamba 20.00 Fenerbahçe Parolapara-Greenyard Maaseik CEV Kupası çeyrek final ikinci maç
8 Şubat Perşembe 19.30 VakıfBank-PGE Rysice Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci
 

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