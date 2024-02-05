Voleybolda temsilcilerimiz sahaya çıkıyor

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 7 Türk ekibi mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.
Kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Nilüfer Belediyespor; erkeklerde ise Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank, Arkas Spor ve Fenerbahçe Parolapara Avrupa'da tur arayacak.
Türk takımlarının Avrupa'daki maç programları şu şekilde:
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.
Kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Nilüfer Belediyespor; erkeklerde ise Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank, Arkas Spor ve Fenerbahçe Parolapara Avrupa'da tur arayacak.
Türk takımlarının Avrupa'daki maç programları şu şekilde:
|Salı
|20.00
|Galatasaray HDI Sigorta-Mint Vero Volley
|Challenge Kupası yarı final ikinci maç
|Salı
|17.00
|Eczacıbaşı Dynavit-SC Prometey
|Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maç
|7 Şubat Çarşamba
|18.00
|Halkbank-Grupa Azoty ZAKSA
|Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maç
|7 Şubat Çarşamba
|18.00
|Nilüfer Belediyespor-Neptunes
|Challenge Kupası yarı final ikinci maç
|7 Şubat Çarşamba
|19.00
|Arkas Spor-Olympiakos
|CEV Kupası çeyrek final ikinci maç
|7 Şubat Çarşamba
|20.00
|Fenerbahçe Parolapara-Greenyard Maaseik
|CEV Kupası çeyrek final ikinci maç
|8 Şubat Perşembe
|19.30
|VakıfBank-PGE Rysice
|Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci