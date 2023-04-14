Voleybolda "Süper Türk finalinin" biletleri satışa çıktı

2023 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Türk ekipleri Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank, İtalya'da şampiyonluk için karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda 'Süper Türk finalinin' biletleri satışa çıktı
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14 Nisan 2023 16:44
Voleybolda 2023 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nin biletleri satışa çıktı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda şampiyonun belirleneceği "Türk finalinde" Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'da TSİ 18.30'da karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma için bilet alan seyirciler, Polonya ekipleri Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle ile Jastrzebski Wegiel arasında oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak 2023 Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ni de izleyebilecek.

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