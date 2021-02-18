Voleybolda Sultanlar Ligi'nin maç programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftası başlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Voleybolda Sultanlar Ligi'nin maç programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2021 14:30
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftası cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta müsabakalarının programı şöyle:

19 Şubat Cuma: 

14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı VitrA (Aksaray)

16.30 Sistem9 Yeşilyurt-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)

20 Şubat Cumartesi:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel)

13.30 VakıfBank-PTT (Vakıfbank Spor Sarayı)

14.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor (Başkent)

14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Aydın Mimar Sinan)

17.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

Not: Türk Hava Yolları-Karayolları maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için