Voleybolda Sultanlar Ligi'nin maç programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftası cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta müsabakalarının programı şöyle:
19 Şubat Cuma:
14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı VitrA (Aksaray)
16.30 Sistem9 Yeşilyurt-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)
20 Şubat Cumartesi:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel)
13.30 VakıfBank-PTT (Vakıfbank Spor Sarayı)
14.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor (Başkent)
14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Aydın Mimar Sinan)
17.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
Not: Türk Hava Yolları-Karayolları maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta müsabakalarının programı şöyle:
19 Şubat Cuma:
14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı VitrA (Aksaray)
16.30 Sistem9 Yeşilyurt-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)
20 Şubat Cumartesi:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel)
13.30 VakıfBank-PTT (Vakıfbank Spor Sarayı)
14.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor (Başkent)
14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Aydın Mimar Sinan)
17.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
Not: Türk Hava Yolları-Karayolları maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.