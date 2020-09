Voleybolda Sultanlar Ligi'ne yeni isim sponsoru

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Misli.com arasında Sultanlar Ligi'nin isim sponsorluğu için 2 yıllık sözleşme imzalandı.



Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay ve Misli.com Üst Yöneticisi Burak Şimşek katıldı.



Yapılan anlaşmayla kadın voleybolunun en üst düzey ligi, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında "Misli.com Sultanlar Ligi" ismiyle oynanacak.



VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta ve Türk Hava Yolları takımlarının kaptanlarının da yer aldığı toplantıda konuşan Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun hem Avrupa hem de dünya gündemindeki yerini aldığını belirterek, "Voleybol camiası olarak, sadece ülkemizi değil bütün dünyayı etkisi altına alan bu pandemi sürecini iyi yönettik. Arzumuz bir an önce bu süreçten kurtulup, bu salonlarda seyircili müsabakalar oynamak." ifadelerini kullandı.



Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in bu zorlu süreçte kendilerini yalnız bırakmadığını aktaran Üstündağ, "Biliyorsunuz sponsorların desteği çok önemli. Misli.com, Avrupa ve dünyanın en iyi ligi olan Sultanlar Ligi'nin isim sponsoru olacak. Türk voleyboluna hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.



Mehmet Akif Üstündağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nı önceki gün kabul ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türk sporuna inanılmaz destek verdiğini görüyoruz. Gerçekten şanslı bir ülkeyiz. Türk sporunun her branşını herkesten daha iyi takip eden bir Cumhurbaşkanı'na sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanı bizi, bizden daha çok düşünen yapısıyla, 'Size daha büyük bir yerde daha büyük bir salon yapalım çünkü voleybol bunu hak ediyor.' dedi. Ben de Selim Sırrı Tarcan Salonu'nun küçük olduğunu, sıkıntı yaşadığımızı belirttim. Selim Sırrı Tarcan Salonu'nu bir an önce daha büyük bir şekilde Türk voleyboluna kazandırma müjdesini verdi. Başka müjdeler de verdi. Her zaman yanımızda olduğunu belirtti. Huzurunuzda bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum."



Voleybolda maçların oynanması için gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Üstündağ, Misli.com Sultanlar Ligi'ndeki maçların 10 ülkede canlı olarak yayınlanacağını da sözlerine ekledi.



Sinan Oktay da Türkiye'de sporu desteklemeyi vizyon edindiklerini anlatarak, "Ülkemizde çok büyük ilgiyi hak eden, hem kulüpler hem de milli takım bazında bizi gururlandıran başarılara imza atan kadın voleybolu gerçeği var. Misli.com olarak bu başarıları büyütmek, Türkiye'de voleybol sporuna daha fazla katkıda bulunmak amacıyla Sultanlar Ligi'nin isim sponsoru olmak bizi heyecanlandırıyor. Sporun gelişimi bizim temel odağımız." değerlendirmesinde bulundu.



Burak Şimşek ise spor ekonomisine yaptıkları katkıdan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Avrupa'nın en rekabetçi, en heyecanlı liginin bundan böyle Misli.com Sultanlar Ligi olarak anılması ayrıca gurur verici. Bu anlaşmada sporseverleri ve taraftarları ilgilendiren çok önemli bir konu var. Bundan böyle Misli.com Sultanlar Ligi'ndeki tüm karşılaşmalar Misli.com'da ücretsiz olarak izlenebilecek." şeklinde görüş belirtti.