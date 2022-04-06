Voleybolda şok: Ligden çekildiler!

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor'un, maddi imkansızlıklar nedeniyle ligden çekildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda şok: Ligden çekildiler!
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06 Nisan 2022 15:59
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor Başkanı Ergin Gül, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ligden çekilme kararı aldıklarını bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sorgun Belediyespor Voleybol Takımının üç sezondur başarı ile sürdürdüğü Efeler Ligi serüvenini maddi imkansızlıklar nedeniyle sona erdirme kararı aldıklarını belirtti.

Yollarına ikinci ligde devam edeceklerini aktaran Gül, "Kendi çocuklarımızın da sahada olacağı genç bir kadro ile devam edeceğiz. Bu süreçte bize destek veren sponsorlarımıza, yaz kış demeden her maçımıza gelip salonda takımı destekleyen vefalı taraftarlarımıza, maddi manevi desteğini hiç eksik etmeyen Erkut Ekinci başkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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