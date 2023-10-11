Voleybolda sezonun ilk kupası VakıfBank'ın

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.



Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet oldu. Gabi'nin sayılarıyla toparlanan VakıfBank, skorda dengeyi bulsa da son bölümde Fedorovtseva ile etkili olan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-23 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti.



VakıfBank, ikinci sete 5-1'lik seriyle başladı. Eda Erdem'in oyuna dahil olmasıyla toparlanan sarı-lacivertliler, farkı 2 sayıya (13-11) indirince konuk ekip molaya gitti. Mola dönüşü Aslı Kalaç ile üst üste 2 tane blok sayısı kazanan Fenerbahçe Opet, Eda Erdem'in ACE sayılarıyla öne geçti: 14-13. 3-0'lık seriyle yeniden öne geçen (15-16) VakıfBank, üstünlüğü bırakmadı ve seti 25-22 kazanarak 1-1 beraberliği sağladı.



Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette Fedorovtseva ile üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Opet, skoru 15-11'e getirdi. VakıfBank, Stysiak'ın hem savunmada hem de hücumda etkili oyununa Gabi ile cevap verse de son bölümde servislerde başarılı olan sarı-lacivertliler, seti 25-22 üstün tamamladı ve tekrar öne geçti: 2-1



Dördüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe Opet, ilk molaya 7-4 üstün girdi. Sarı-lacivertliler, mola dönüşü farkı 5 sayıya (9-4) taşısa da VakıfBank, 16-16'da skoru eşitledi ve ardından öne geçti: 16-17. Kalan bölümde rakibinin skoru dengelemesine izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-23 kazanarak tekrar dengeyi sağladı: 2-2.



Final setine Stysiak'ın sayısıyla başlayan Fenerbahçe Opet, karşısında hücumda üstünlüğü ele alan VakıfBank 9-5 öne geçti. Son bölümde 3 maç sayısı hakkı kazanan VakıfBank, seti 15-12 ve maçı da 3-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü.



Salon: Burhan Felek



Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ramazan Çevik



Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Cansu Çetin, Buse Ünal)



VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Busa, Van Aalen, Carutasu)



Setler: 25-23, 22-25, 25-22, 23-35, 12-15



Süre: 139 dakika (30, 30, 30, 29, 20)



