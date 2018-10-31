Voleybolda sezonun ilk kupası Eczacıbaşı'nın

Voleybolda 2018'nı,ı 3-1 yenenkazandı.Karşılaşmaya iki takım da çok iyi başlarken, Eczacıbaşı VitrA teknik molaya 12-11 önde girdi. Teknik molanın ardından toparlanan VakıfBank, ilk seti 25-20 kazanarak, 1-0 öne geçti.İkinci sete VakıfBank rakibine oranla daha iyi bir başlangıç yaptı. Eczacıbaşı VitrA rakibini yakalayarak teknik molaya 12-10 üstün girmeyi başardı. Üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-22 kazanarak 1-1 eşitliği sağladı.İkinci setteki üstün oyununu 3. sette de sürdüren Eczacıbaşı VitrA, 7-3 öne geçti. Turuncu-beyazlılar teknik molaya da 12-10 üstün girdi. Eczacıbaşı VitrA, etkili oyununu setin sonuna kadar devam ettirdi. Seti 25-17 alan turuncu-beyazlılar setlerde 2-1 öne geçti.VakıfBank 4. sete iyi başlarken 9-6 üstünlük yakaladı. Sarı-siyahlılar rakibi önünde iyi oyununu devam ettirdi ve teknik molaya 12-10 önde girmeyi başardı. Oyunun kontrolünü yeniden ele alan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.TVF Başkentİlhami Şenyurt, Salim BektaşCansu Özbay, Zhu, Kübra Çalışkan, Robinson, Lonneke, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt, Rasic, Tuğba Şenoğlu)Boskovic, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç, Büşra Kılıçlı, Larson, Kim (Şebnem Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer)25-20, 22-25, 17-25, 19-25118 dakika (26, 36, 28, 28)