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Voleybolda sezonun ilk kupası Eczacıbaşı'nın

2018 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank'ı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu.

Voleybolda sezonun ilk kupası Eczacıbaşı'nın
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31 Ekim 2018 21:07
Voleybolda 2018 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.

Karşılaşmaya iki takım da çok iyi başlarken, Eczacıbaşı VitrA teknik molaya 12-11 önde girdi. Teknik molanın ardından toparlanan VakıfBank, ilk seti 25-20 kazanarak, 1-0 öne geçti.

İkinci sete VakıfBank rakibine oranla daha iyi bir başlangıç yaptı. Eczacıbaşı VitrA rakibini yakalayarak teknik molaya 12-10 üstün girmeyi başardı. Üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-22 kazanarak 1-1 eşitliği sağladı.

İkinci setteki üstün oyununu 3. sette de sürdüren Eczacıbaşı VitrA, 7-3 öne geçti. Turuncu-beyazlılar teknik molaya da 12-10 üstün girdi. Eczacıbaşı VitrA, etkili oyununu setin sonuna kadar devam ettirdi. Seti 25-17 alan turuncu-beyazlılar setlerde 2-1 öne geçti.

VakıfBank 4. sete iyi başlarken 9-6 üstünlük yakaladı. Sarı-siyahlılar rakibi önünde iyi oyununu devam ettirdi ve teknik molaya 12-10 önde girmeyi başardı. Oyunun kontrolünü yeniden ele alan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İlhami Şenyurt, Salim Bektaş

VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu, Kübra Çalışkan, Robinson, Lonneke, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt, Rasic, Tuğba Şenoğlu)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç, Büşra Kılıçlı, Larson, Kim (Şebnem Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer)

Setler: 25-20, 22-25, 17-25, 19-25

Süre: 118 dakika (26, 36, 28, 28)

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