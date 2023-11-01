Voleybolda Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın!

Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank ile karşılaşan Ziraat Bankkart, rakibini 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Voleybolda Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2023 20:53
Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Halkbank'ı 3-1 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada başkentin iki temsilcisi Ziraat Bankkart ile Halkbank karşı karşıya geldi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan ve Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götüren Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Halkbank'ın karşılaştığı maçtan 3-1 galip ayrılan kırmızı beyazlı ekip, organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Ziraat Bankkart'a kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar verdi.

Ziraat Bankkart, geçen yıl Şampiyonlar Kupası'nı Arkas Spor'u 3-0 yenerek kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery