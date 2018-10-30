Voleybolda Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

Voleybolda 2018 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası, 31 Ekim Çarşamba günü başkentte sahibini bulacak.
Geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Kupa Voley'i kazanan VakıfBank ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı VitrA, Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya gelecek.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak.
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Geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Kupa Voley'i kazanan VakıfBank ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı VitrA, Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya gelecek.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın