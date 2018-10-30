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Voleybolda Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, Ankara'da 31 Ekim Çarşamba günü oynanacak 2018 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında karşılaşacak.

Voleybolda Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor
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30 Ekim 2018 10:28
Voleybolda 2018 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası, 31 Ekim Çarşamba günü başkentte sahibini bulacak.

Geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Kupa Voley'i kazanan VakıfBank ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı VitrA, Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya gelecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak.

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