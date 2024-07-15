Voleybolda rakipler belli oluyor

Voleybolda Türk takımlarının Avrupa'daki rakipleri salı günü belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda rakipler belli oluyor
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15 Temmuz 2024 16:00
Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda temsil edecek Türk takımlarının rakipleri salı günü belirlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak ve CEV YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi kadınlarda Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, erkeklerde Halkbank ve Fenerbahçe Medicana temsil edecek.

Kura çekiminde Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı Dynavit 1. torba, VakıfBank ise 2. torbada yer alacak. Erkeklerde de Halkbank 2. torbada, Fenerbahçe Medicana ise 3. torbada bulunacak.

CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda yer alacak Türk takımları ise şunlar:

Erkekler:

CEV Kupası: Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta

CEV Challenge Kupası: Spor Toto

Kadınlar:

CEV Kupası: Türk Hava Yolları ve Kuzeyboru

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