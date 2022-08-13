Voleybolda milliler yarı finale yükseldi!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın voleybolunda Türkiye, A Grubu'nda ikinci maçında İran'ı 3-0 yenerek lider olarak yarı finale yükseldi.
Milli takım yarı finalde B Grubu'nun ikincisiyle 14 Ağustos Pazar günü karşılaşacak.
Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Hassan Pejdam (Katar), Nasreddin Abdelgabi (Suudi Arabistan)
Türkiye: Buket Gülübay, İlkin Aydın, Yasemin Yıldırım, Ceren Kapucu, Yaprak Erkek, Ayçin Akyol (Buse Kayacan, Melis Yılmaz, Ezgi Akyaldız, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)
İran: Dargazani, Alikhani, Shahdehsari, Zare, Esfahani, Kadkhoda (Kiani, Khouzani, Salamathgharmalek, Saberi, Amini, Ghahremanlooei)
Setler: 25-20, 25-15, 25-17
Süre: 70 dakika (24, 23, 23)
Milli takım yarı finalde B Grubu'nun ikincisiyle 14 Ağustos Pazar günü karşılaşacak.
Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Hassan Pejdam (Katar), Nasreddin Abdelgabi (Suudi Arabistan)
Türkiye: Buket Gülübay, İlkin Aydın, Yasemin Yıldırım, Ceren Kapucu, Yaprak Erkek, Ayçin Akyol (Buse Kayacan, Melis Yılmaz, Ezgi Akyaldız, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)
İran: Dargazani, Alikhani, Shahdehsari, Zare, Esfahani, Kadkhoda (Kiani, Khouzani, Salamathgharmalek, Saberi, Amini, Ghahremanlooei)
Setler: 25-20, 25-15, 25-17
Süre: 70 dakika (24, 23, 23)
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