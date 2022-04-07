Voleybolda milliler İspanya'da kayıp!

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Polonya'da, CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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Voleybolda milliler İspanya'da kayıp!
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07 Nisan 2022 20:13
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Polonya'da, CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile karşılaştı.

Milliler, Torun Arena'da oynanan maçtan 25-23, 25-22, 24-26, 25-16'lık setlerle rakibine 3-0 yenildi.

Milli takım, Cuma günü aynı salonda gruptaki ikinci maçında TSİ 16.00'da Ukrayna ile karşılaşacak.

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