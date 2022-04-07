Voleybolda milliler İspanya'da kayıp!

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Polonya'da, CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile karşılaştı.
Milliler, Torun Arena'da oynanan maçtan 25-23, 25-22, 24-26, 25-16'lık setlerle rakibine 3-0 yenildi.
Milli takım, Cuma günü aynı salonda gruptaki ikinci maçında TSİ 16.00'da Ukrayna ile karşılaşacak.
Milliler, Torun Arena'da oynanan maçtan 25-23, 25-22, 24-26, 25-16'lık setlerle rakibine 3-0 yenildi.
Milli takım, Cuma günü aynı salonda gruptaki ikinci maçında TSİ 16.00'da Ukrayna ile karşılaşacak.