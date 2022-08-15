Voleybolda milliler bronz madalya kazandı!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkek voleybolunda Türkiye, Azerbaycan'ı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.
Karşılaşmadan sonra iki ülkenin sporcuları birlikte fotoğraf çektirerek dostluk mesajı verdi.
Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Hasan Pejdan (Katar), William Kemfang (Kamerun)
Türkiye: İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Ahmet Samet Baltacı, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Burakhan Tosun, İzzet Alp Akkuş)
Azerbaycan: Gurskii, Vasilenko, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov (Abdullayev, Allahverdiyev, Aghazade, Hasanli)
Setler: 26-24, 22-25, 28-26, 25-14
Süre: 101 dakika (26, 22, 28, 25)
Karşılaşmadan sonra iki ülkenin sporcuları birlikte fotoğraf çektirerek dostluk mesajı verdi.
Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Hasan Pejdan (Katar), William Kemfang (Kamerun)
Türkiye: İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Ahmet Samet Baltacı, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Burakhan Tosun, İzzet Alp Akkuş)
Azerbaycan: Gurskii, Vasilenko, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov (Abdullayev, Allahverdiyev, Aghazade, Hasanli)
Setler: 26-24, 22-25, 28-26, 25-14
Süre: 101 dakika (26, 22, 28, 25)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ