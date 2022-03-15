Voleybolda milli takımın rakipleri 17 Mart'ta belli olacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki rakiplerinin belli olacağı grup kura çekimi, 17 Mart Perşembe günü İsviçre'de gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda milli takımın rakipleri 17 Mart'ta belli olacak
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15 Mart 2022 20:42
"Filenin Sultanları"nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri 17 Mart'ta belli olacak

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 takımın katılımıyla düzenlenecek kura çekimine, TSİ 21.30'da Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi ev sahipliği yapacak.

Kura çekimi, "Volleyball World" YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

FIVB Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

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