Voleybolda merakla beklenen derbi: Fenerbahçe - Galatasaray

Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Voleybolda merakla beklenen derbi: Fenerbahçe - Galatasaray
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29 Ekim 2024 02:19
Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

SET VERMEDİLER

Geride kalan 5 haftada tüm maçlarını kazanan iki takım, bunun yanında karşılaştıkları hiçbir rakibe set vermedi ve 5 maçını da 3-0 kazanmayı bildi.

Ligin 6. haftasına Fenerbahçe lider, Galatasaray ise ikinci sırada girdi.

FENERBAHÇE'NİN YENDİĞİ RAKİPLER

3-0 - THY - Deplasman
3-0 - Nilüfer Belediye - Ev sahibi
3-0 - Sigorta Shop - Deplasman
3-0 - Beşiktaş - Ev sahibi
3-0 - Eczacıbaşı - Deplasman

GALATASARAY'IN YENDİĞİ RAKİPLER

3-0 - VakıfBank - Ev sahibi
3-0 - Aras Kargo - Deplasman
3-0 - Zeren Spor - Ev sahibi
3-0 - Sarıyer Belediye - Deplasman
3-0 - Bahçelievler Belediye - Ev sahibi

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