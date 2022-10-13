Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçının tarihi belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki karşılaşma, 29 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki karşılaşma, 29 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
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