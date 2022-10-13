Voleybolda kupa sahibini bulacak! İşte tarih...

VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçının tarihi belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda kupa sahibini bulacak! İşte tarih...
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13 Ekim 2022 17:19
Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçının tarihi belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki karşılaşma, 29 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

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