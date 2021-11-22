Voleybolda kadınların Avrupa sahnesi başlıyor

Türkiye'yi 2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda kadınlar kategorilerinde temsil eden kulüplerin maçları 23 Kasım Salı günü start alıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Voleybolda kadınların Avrupa sahnesi başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Kasım 2021 15:53
Türkiye'yi 2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda kadınlar kategorilerinde temsil eden kulüplerin Avrupa sahnesi 23 Kasım Salı günü başlıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-25 Kasım tarihlerinde oynanacak maçların programı şu şekilde:

TARİH MAÇ KUPA SAAT
23 Kasım TK Kaunas VDU (Litvanya)-Nilüfer Belediyespor Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçı 18.00
24 Kasım Eczacıbaşı Dynavit-Zelenznicar Lajkovac (Sırbistan) CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçı 18.00
24 Kasım Nilüfer Belediyespor-TK Kaunas VDU (Litvanya) Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçı 18.00
24 Kasım VakıfBank-Vero Volley Monza (İtalya) Şampiyonlar Ligi 19.00
24 Kasım OK Gacko (Bosna Hersek)-Aydın Büyükşehir Belediyespor Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçı 21.00
25 Kasım Fenerbahçe Opet-Dinamo-Ak Bars Kazan (Rusya) Şampiyonlar Ligi 19.00
25 Kasım Igor Gorgonzola Novara (İtalya)-Türk Hava Yolları Şampiyonlar Ligi 22.00

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.