Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabı sürüyor!

Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Bolu'da devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabı sürüyor!
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08 Nisan 2023 23:54
Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Bolu'da devam ediyor.

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda iki grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Muratpaşa Belediyespor: 0 - Karayolları: 3

Beşiktaş Ceylan: 3 - Göztepe: 1

2. Grup

Bahçelievler Belediyespor: 3 - Edremit Belediyespor Altınoluk: 2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Adam Voleybol: 3

Yarı final maçlarının yarınki programı ise şu şekilde:

1. Grup

11.00 Beşiktaş Ceylan-Muratpaşa Belediyespor

13.00 Göztepe-Karayolları

2. Grup

15.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor

17.30 Adam Voleybol-Edremit Belediyespor Altınoluk

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