Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabı sürüyor!

Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Bolu'da devam ediyor.
Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda iki grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Muratpaşa Belediyespor: 0 - Karayolları: 3
Beşiktaş Ceylan: 3 - Göztepe: 1
2. Grup
Bahçelievler Belediyespor: 3 - Edremit Belediyespor Altınoluk: 2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Adam Voleybol: 3
Yarı final maçlarının yarınki programı ise şu şekilde:
1. Grup
11.00 Beşiktaş Ceylan-Muratpaşa Belediyespor
13.00 Göztepe-Karayolları
2. Grup
15.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor
17.30 Adam Voleybol-Edremit Belediyespor Altınoluk
Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda iki grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Muratpaşa Belediyespor: 0 - Karayolları: 3
Beşiktaş Ceylan: 3 - Göztepe: 1
2. Grup
Bahçelievler Belediyespor: 3 - Edremit Belediyespor Altınoluk: 2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Adam Voleybol: 3
Yarı final maçlarının yarınki programı ise şu şekilde:
1. Grup
11.00 Beşiktaş Ceylan-Muratpaşa Belediyespor
13.00 Göztepe-Karayolları
2. Grup
15.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor
17.30 Adam Voleybol-Edremit Belediyespor Altınoluk
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