Voleybolda İzmir ekibi Aras'ın final heyecanı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde bu sezon İzmir'i temsil eden Aras Kargo Spor Kulübü, adını final etabına yazdırmayı başardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Voleybolda İzmir ekibi Aras'ın final heyecanı
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11 Mart 2024 14:15
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde bu sezon İzmir'i temsil eden Aras Kargo Spor Kulübü, ilk yılında Play-Off'a kalıp yarı finalden adını final etabına yazdırmayı başararak alkış topladı.

Balıkesir'de yapılan yarı final maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenildikten sonra Zerenspor ve Ted Ankara Kolejliler'i 3-0 mağlup ederek grubunu lider tamamlayan İzmir ekibi son 4 takım arasına kalarak Sultanlar Ligi hedefini sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, 15-17 Mart'da Bursa'da oynanacak final maçlarında Bahçelievler Belediyesi, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve İstanbul BŞB ile karşılaşacak.

Final etabında ilk 2'de yer alacak kulüpler yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde boy gösterecek. Voleybolda Sultanlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor olan Ege, hem Aras Kargo Spor Kulübü hem de Bodrumspor hedefe ulaşırsa temsilci sayısını 3'e çıkaracak.

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