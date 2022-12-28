Voleybolda ilk yarının lideri Eczacıbaşı

Ligde yaptığı maçların tamamını kazanan Eczacıbaşı Dynavit, devreye lider girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda ilk yarının lideri Eczacıbaşı
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28 Aralık 2022 23:54
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk yarı oynanan maçlarla sona erdi.

Geride kalan 13 haftada bir maçı eksik Eczacıbaşı Dynavit, oynadığı 12 müsabakanın tamamını kazanarak liderlik koltuğunda yer aldı.

Ligde yaptığı 12 karşılaşmada 11 galibiyet alan VakıfBank ise ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci yarı, 13 Ocak Cuma günü Sarıyer Belediyespor ile Sigorta Shop arasında yapılacak müsabakayla başlayacak.

İlk yarının son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Sarıyer Belediyespor-Bolu Belediyespor: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

VakıfBank-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: 3-0

Eczacıbaşı Dynavit-İlbank: 3-0

PTT-Kuzeyboru: 3-1

Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet: 2-3

Nilüfer Belediyespor-Sigorta Shop: 3-1

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