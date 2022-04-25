Voleybolda ilk finalist VakıfBank!

Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank, Türk HavaYolları'nı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Voleybolda ilk finalist VakıfBank!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2022 18:10
Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank, Türk HavaYolları'nı 3-0 yendi.

Seriyi 2-0 kazanan Vakıfbank adını finale yazdırdı.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)

Türk Hava Yolları: Bahar Guidetti, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Kıngdon, Ada Germen, Polen Ünver, İrem Çor)

Setler: 25-16, 28-26, 25-21

Süre: 91 dakika (24, 36, 31)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ