Voleybolda Haliliye Belediyespor-Arkas Spor maçına koronavirüs engeli

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında yapılacak Haliliye Belediyespor-Arkas Spor maçı, Şanlıurfa temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

Haber; AA
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Voleybolda Haliliye Belediyespor-Arkas Spor maçına koronavirüs engeli
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15 Kasım 2020 15:51
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında oynanması planlanan Haliliye Belediyespor-Arkas Spor maçı, Şanlıurfa temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Haliliye Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı'mızın, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında bugün sahasında oynayacağı Arkas Spor maçı, 2 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanılması nedeniyle ileri bir tarihe tehir edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Takım camiasına geçmiş olsun dileği paylaşılan açıklamada, oyuncuların bir an önce sağlıklarına kavuşmasının temenni edildiği kaydedildi.



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