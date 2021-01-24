Voleybolda haftanın raporu

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası 6, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftası ise tek maçla tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
- AXA Sigorta Efeler Ligi
Arhavi Voleybol-Afyon Belediye Yüntaş: 1-3
Spor Toto-İnegöl Belediyespor: 3-2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 0-3
Altekma-Solhanspor: 3-1
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart: 0-3
Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 2-3
- Misli.com Sultanlar Ligi
Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA: 1-3
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
- AXA Sigorta Efeler Ligi
Arhavi Voleybol-Afyon Belediye Yüntaş: 1-3
Spor Toto-İnegöl Belediyespor: 3-2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 0-3
Altekma-Solhanspor: 3-1
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart: 0-3
Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 2-3
- Misli.com Sultanlar Ligi
Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA: 1-3