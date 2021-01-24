Voleybolda haftanın raporu

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası 6, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftası ise tek maçla sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda haftanın raporu
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24 Ocak 2021 22:20
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası 6, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftası ise tek maçla tamamlandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

- AXA Sigorta Efeler Ligi

Arhavi Voleybol-Afyon Belediye Yüntaş: 1-3

Spor Toto-İnegöl Belediyespor: 3-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 0-3

Altekma-Solhanspor: 3-1

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart: 0-3

Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

- Misli.com Sultanlar Ligi

Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA: 1-3



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