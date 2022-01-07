Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ikinci devresi 14. hafta maçlarıyla start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda haftanın programı
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07 Ocak 2022 14:08
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ikinci devresi 14. hafta maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:

- Sultanlar Ligi:

7 Ocak Cuma:

14.00 Yeşilyurt-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

9 Ocak Pazar:

14.00 Fenerbahçe Opet-Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)

17.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor (Aksaray)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen maçlardan PTT-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmasının 26 Ocak'ta oynanacağı duyurulurken, Karayolları-Mert Grup Sigorta mücadelesinin tarihi henüz belirlenmedi.

- Efeler Ligi:

8 Ocak Cumartesi:

15.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent Voleybol)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü)

16.00 Arkas Spor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Atatürk Sigorta Shop)

16.00 Yeni Kızıltepespor-Bingöl Solhanspor (Mardin Kızıltepe Atatürk)

16.00 Sorgun Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Sorgun)

Ertelenen karşılaşmalardan Halkbank-Spor Toto maçının 26 Ocak'ta oynanacağı bildirilirken, Fenerbahçe HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor mücadelesinin tarihi henüz duyurulmadı.


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