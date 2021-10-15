Voleybolda haftanın programı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları 16 Ekim Cumartesi günü oynanacak, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmaları ise 17 Ekim Pazar günü başlayacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
16 Ekim Cumartesi:
13.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)
14.00 PTT- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent Voleybol)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Karayolları (Cengiz Göllü)
16.30 Mert Grup Sigorta-Bolu Belediyespor (Başkent Voleybol)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.30 Türk Hava Yolları-Yeşilyurt (Burhan Felek Vestel)
- AXA Sigorta Efeler Ligi
17 Ekim Pazar:
13.00 Altekma-Sorgun Belediyespor (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
14.00 Spor Toto-Cizre Belediyespor (Başkent Voleybol)
14.00 Bingöl Solhanspor-Arkas Spor (Merkez Karşıyaka)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta (Ali Yücel)
16.30 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent Voleybol)
18 Ekim Pazartesi:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Yeni Kızıltepespor (Burhan Felek Vestel)
19 Ekim Salı:
15.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
16 Ekim Cumartesi:
13.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)
14.00 PTT- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent Voleybol)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Karayolları (Cengiz Göllü)
16.30 Mert Grup Sigorta-Bolu Belediyespor (Başkent Voleybol)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.30 Türk Hava Yolları-Yeşilyurt (Burhan Felek Vestel)
- AXA Sigorta Efeler Ligi
17 Ekim Pazar:
13.00 Altekma-Sorgun Belediyespor (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
14.00 Spor Toto-Cizre Belediyespor (Başkent Voleybol)
14.00 Bingöl Solhanspor-Arkas Spor (Merkez Karşıyaka)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta (Ali Yücel)
16.30 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent Voleybol)
18 Ekim Pazartesi:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Yeni Kızıltepespor (Burhan Felek Vestel)
19 Ekim Salı:
15.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)