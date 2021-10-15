Voleybolda haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları 16 Ekim Cumartesi günü oynanacak, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmaları ise 17 Ekim Pazar günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda haftanın programı
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15 Ekim 2021 16:31
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları 16 Ekim Cumartesi günü oynanacak, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmaları ise 17 Ekim Pazar günü başlayacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Misli.com Sultanlar Ligi

16 Ekim Cumartesi:

13.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

14.00 PTT- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent Voleybol)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Karayolları (Cengiz Göllü)

16.30 Mert Grup Sigorta-Bolu Belediyespor (Başkent Voleybol)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.30 Türk Hava Yolları-Yeşilyurt (Burhan Felek Vestel)

- AXA Sigorta Efeler Ligi

17 Ekim Pazar:

13.00 Altekma-Sorgun Belediyespor (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)

14.00 Spor Toto-Cizre Belediyespor (Başkent Voleybol)

14.00 Bingöl Solhanspor-Arkas Spor (Merkez Karşıyaka)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta (Ali Yücel)

16.30 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent Voleybol)

18 Ekim Pazartesi:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Yeni Kızıltepespor (Burhan Felek Vestel)

19 Ekim Salı:

15.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

 


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