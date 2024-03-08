Voleybolda haftanın programı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 24'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25'inci hafta maçları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
- AXA Sigorta Efeler Ligi
9 Mart Cumartesi:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Brand Group Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Antakya Merkez)
14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD (Cizre)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Spor Toto (Ordu Ünye)
17.00 Ziraat Bankkart-Bigadiç Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Arkas Spor-Develi Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Cengiz Göllü)
- Vodafone Sultanlar Ligi
9 Mart Cumartesi:
18.30 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel Voleybol)
10 Mart Pazar:
14.00 Çukurova Belediyespor-Galatasaray Daikin (Adana ASKİ Atatürk)
15.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor (Aksaray)
15.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT (Aydın Mimar Sinan)
18.00 Beşiktaş Ayos-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel Voleybol)
19.30 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
- AXA Sigorta Efeler Ligi
9 Mart Cumartesi:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Brand Group Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Antakya Merkez)
14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD (Cizre)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Spor Toto (Ordu Ünye)
17.00 Ziraat Bankkart-Bigadiç Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Arkas Spor-Develi Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Cengiz Göllü)
- Vodafone Sultanlar Ligi
9 Mart Cumartesi:
18.30 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel Voleybol)
10 Mart Pazar:
14.00 Çukurova Belediyespor-Galatasaray Daikin (Adana ASKİ Atatürk)
15.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor (Aksaray)
15.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT (Aydın Mimar Sinan)
18.00 Beşiktaş Ayos-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel Voleybol)
19.30 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)
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