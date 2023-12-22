Voleybolda haftanın programı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13'üncü hafta maçları oynanacak.
Ligde 2023-2024 sezonun ilk yarısı yarın ve 24 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Sezonun ilk yarısının son haftasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:
23 Aralık Cumartesi:
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
24 Aralık Pazar:
13.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Arkas Spor (Antalya Alanya Atatürk)
13.00 TÜRŞAD-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bitlis Adilcevaz)
15.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Bigadiç Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)
17.00 Develi Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Kayseri Develi Murat Kocatürk)
18.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
Ligde 2023-2024 sezonun ilk yarısı yarın ve 24 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Sezonun ilk yarısının son haftasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:
23 Aralık Cumartesi:
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
24 Aralık Pazar:
13.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Arkas Spor (Antalya Alanya Atatürk)
13.00 TÜRŞAD-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bitlis Adilcevaz)
15.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Bigadiç Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)
17.00 Develi Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Kayseri Develi Murat Kocatürk)
18.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU