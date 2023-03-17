Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 20. hafta 18 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlarken AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları 19 Mart Pazar günü yapılacak.
Liglerde haftanın programı şöyle:
- Sultanlar Ligi
18 Mart Cumartesi:
14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Sigorta Shop (Adana ASKİ Atatürk)
15.00 PTT-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)
16.00 Bolu Belediyespor-Türk Hava Yolları (Karaçayır)
17.00 VakıfBank-Sarıyer Belediyespor (Vakıfbank Spor Sarayı)
19 Mart Pazar:
14.00 Kuzeyboru-İlbank (Aksaray)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Mimar Sinan)
19.00 Galatasaray HDI Sigort-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel Voleybol)
- Efeler Ligi
19 Mart Pazar:
13.00 Cizre Belediyespor-Arkas Spor (Şırnak)
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.00 Ziraat Bankkart-Hekimoğlu Global Connetc Travel BVI (TVF Başkent)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
16.00 Altekma-TÜRŞAD (İzmir Atatürk)
16.00 Develi Belediyespor-Spor Toto (Murat Kocatürk)
Liglerde haftanın programı şöyle:
- Sultanlar Ligi
18 Mart Cumartesi:
14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Sigorta Shop (Adana ASKİ Atatürk)
15.00 PTT-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)
16.00 Bolu Belediyespor-Türk Hava Yolları (Karaçayır)
17.00 VakıfBank-Sarıyer Belediyespor (Vakıfbank Spor Sarayı)
19 Mart Pazar:
14.00 Kuzeyboru-İlbank (Aksaray)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Mimar Sinan)
19.00 Galatasaray HDI Sigort-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel Voleybol)
- Efeler Ligi
19 Mart Pazar:
13.00 Cizre Belediyespor-Arkas Spor (Şırnak)
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.00 Ziraat Bankkart-Hekimoğlu Global Connetc Travel BVI (TVF Başkent)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
16.00 Altekma-TÜRŞAD (İzmir Atatürk)
16.00 Develi Belediyespor-Spor Toto (Murat Kocatürk)
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