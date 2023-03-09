Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19. hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde de 20. hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Sultanlar Ligi'ndeki Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta derbisi, 11 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Liglerde haftanın programı şöyle:
Sultanlar Ligi
Cuma:
19.00 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)
11 Mart Cumartesi:
14.00 İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
14.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel Voleybol)
16.00 Bolu Belediyespor-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Karaçayır)
17.00 Sigorta Shop-Kuzeyboru (TVF Başkent)
17.30 Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-PTT (Eczacıbaşı)
Efeler Ligi
Cuma:
16.00 Hekimoğlu Global Connetc Travel BVI-Halkbank (Cengiz Göllü)
12 Mart Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Develi Belediyespor (Adilcevaz)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
14.00 Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta (İzmir Atatürk)
15.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart (GOP Üniversite Salonu)
Sultanlar Ligi'ndeki Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta derbisi, 11 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Liglerde haftanın programı şöyle:
Sultanlar Ligi
Cuma:
19.00 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)
11 Mart Cumartesi:
14.00 İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
14.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel Voleybol)
16.00 Bolu Belediyespor-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Karaçayır)
17.00 Sigorta Shop-Kuzeyboru (TVF Başkent)
17.30 Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-PTT (Eczacıbaşı)
Efeler Ligi
Cuma:
16.00 Hekimoğlu Global Connetc Travel BVI-Halkbank (Cengiz Göllü)
12 Mart Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Develi Belediyespor (Adilcevaz)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
14.00 Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta (İzmir Atatürk)
15.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart (GOP Üniversite Salonu)
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