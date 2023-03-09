Voleybolda haftanın programı

Efeler Lig'inde 20. hafta, Sultanlar Ligi'nde ise 19. hafta mücadelesi yarın başlıyor. Sultanlar Ligi'ndeki Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta derbisi, 11 Mart Cumartesi günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda haftanın programı
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09 Mart 2023 14:33
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19. hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde de 20. hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Sultanlar Ligi'ndeki Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta derbisi, 11 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Liglerde haftanın programı şöyle:

Sultanlar Ligi

Cuma:

19.00 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)

11 Mart Cumartesi:

14.00 İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

14.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel Voleybol)

16.00 Bolu Belediyespor-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Karaçayır)

17.00 Sigorta Shop-Kuzeyboru (TVF Başkent)

17.30 Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-PTT (Eczacıbaşı)

Efeler Ligi

Cuma:

16.00 Hekimoğlu Global Connetc Travel BVI-Halkbank (Cengiz Göllü)

12 Mart Pazar:

13.00 TÜRŞAD-Develi Belediyespor (Adilcevaz)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

14.00 Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta (İzmir Atatürk)

15.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart (GOP Üniversite Salonu)

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