Voleybolda Göztepe ve Karşıyaka gurbette

Papara Göztepe, Çanakkale Bld.Spor deplasmanında galibiyet almayı hedeflerken, İnfo Yatırım Karşıyaka da Balıkesir'de Havran Bld.Spor'u yenmeye çalışacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda Göztepe ve Karşıyaka gurbette
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07 Aralık 2024 13:54
Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda oynadığı 10 maçı da kazanan lider Papara Göztepe pazar günü deplasmanda Çanakkale Belediyespor'la karşılaşacak.

Anafartalar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

İzmir ekibi, 3 galibiyeti bulunan rakibini yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde 9 galibiyetle 2'nci sırada yer alan İnfo Yatırım Karşıyaka ise Balıkesir deplasmanında 14.00'te Havran Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılı ekip taraftarları konulan deplasman yasağı nedeniyle maça alınmayacak.
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