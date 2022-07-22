Voleybolda genç milliler yarı finale yükseldi!

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda milli takımmımız, Macaristan'ı mağlup etti ve grubunu 2. sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda genç milliler yarı finale yükseldi!
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22 Temmuz 2022 00:30
Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2. Grup'ta Türkiye, beşinci maçında Macaristan'ı 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Macaristan'ı 25-17, 20-25, 25-10 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, gruptaki 4. galibiyetini alarak ikinci oldu. Bu sonuçla milli takım yarı finale çıktı.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yarı finalde 23 Temmuz Cumartesi günü TSİ 21.00'da Sırbistan'la karşılaşacak.

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