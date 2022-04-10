Voleybolda genç milliler Polonya'ya mağlup!

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Polonya'da gerçekleştirilen CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkeye 3-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda genç milliler Polonya'ya mağlup!
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10 Nisan 2022 01:09
20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Polonya'da gerçekleştirilen CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı.

Milli takım, Torun Arena'da oynanan maçta rakibine 22-25, 23-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 yenildi.

Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından puan cetvelinde 3. sırada yer alarak İtalya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılma hakkını yitirdi.

Grupta Polonya birinci, İspanya ise ikinci sırada yer aldı.

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