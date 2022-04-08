Voleybolda genç milliler Macaristan'a set vermedi!

19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta I Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Voleybolda genç milliler Macaristan'a set vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2022 22:31
19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta I Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan ile karşılaştı.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Gençlik ve Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 25-17, 27-25 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazanan milliler, gruba galibiyetle başladı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Estonya ile karşılaşacak.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.