Voleybolda genç milliler ikide iki yaptı!

17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt ikinci maçında Türkiye, Finlandiya'yı 3-2 yendi. Milliler, gruptaki ikinci maçından da galip ayrıldı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda genç milliler ikide iki yaptı!
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23 Nisan 2023 01:44
Portekiz'de düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt ikinci maçında Türkiye, Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Finlandiya'yı 26-24, 21-25, 26-28, 25-13 ve 15-10'luk setlerle 3-2 yendi.

Elemelerdeki iki maçını da kazanan milli takım, üçüncü ve son müsabakasında yarın ev sahibi Portekiz'le karşılaşacak.

Milliler, grubu ilk iki sırada tamamlaması veya elemelerde en iyi grup üçüncüsü olması halinde, Karadağ'da yapılacak Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

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