Voleybolda genç milliler, eleme maçlarını 2022'de oynayacak

Voleybolda alt yaş kız ve erkek milli takımları, Ocak 2022'de eleme maçlarına çıkacak.



2022 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1. raunt, Balıkesir'de düzenlenecek.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 12-16 Ocak 2022 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.



Milli takım, 1. rauntta; Sırbistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Romanya ile mücadele edecek.



Organizasyonu ilk sırada tamamlayan ülke, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer takımlar ise nisan ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. rauntta mücadele edecek.



2022 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası, 22-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Çekya'nın ev sahipliğinde Olomouc ve Prostejov şehirlerinde gerçekleştirilecek.



18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın eleme maçları Bulgaristan'da



2022 CEV 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1. raunt ise 12-16 Ocak 2022 tarihlerinde Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.



18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1. rauntta; Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Romanya ve Karadağ ile mücadele edecek.



Elemelerde 1. raundu ilk sırada tamamlayan ülke, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer takımlar ise nisan ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. rauntta mücadele edecek.



2022 CEV 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, 9-17 Temmuz 2022 tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılacak.





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