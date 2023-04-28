Voleybolda Dörtlü Final zamanı

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final maçları cumartesi İzmir'de başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda Dörtlü Final zamanı
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28 Nisan 2023 14:44
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda Dörtlü Final maçları cumartesi günü İzmir'de başlayacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki organizasyonun ilk maçında cumartesi günü saat 17.00'de VakıfBank ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, saat 20.00'de ise Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe Opet karşılaşacak.

Müsabakaların galipleri 30 Nisan Pazar günü saat 16.00'daki final müsabakasında kupa için mücadele edecek.

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