Voleybolda dev derbi; Eczacıbaşı-Vakıfbank

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda dev derbi; Eczacıbaşı-Vakıfbank
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15 Kasım 2022 16:40
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasındaki derbide 16 Kasım Çarşamba günü Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı ağırlayacak.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Ligin geride kalan 4 haftasında iki takım da oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. İki ekibin de 12'şer puanı bulunurken, Eczacıbaşı Dynavit averajla ilk sırada, VakıfBank ise 3. basamakta yer alıyor.

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