Voleybolda dev derbi; Eczacıbaşı-Vakıfbank

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasındaki derbide 16 Kasım Çarşamba günü Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı ağırlayacak.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
Ligin geride kalan 4 haftasında iki takım da oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. İki ekibin de 12'şer puanı bulunurken, Eczacıbaşı Dynavit averajla ilk sırada, VakıfBank ise 3. basamakta yer alıyor.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
Ligin geride kalan 4 haftasında iki takım da oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. İki ekibin de 12'şer puanı bulunurken, Eczacıbaşı Dynavit averajla ilk sırada, VakıfBank ise 3. basamakta yer alıyor.
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