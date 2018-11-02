Voleybolda derbiyi Fenerbahçe kazandı!

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.Birinci sete Beşiktaş etkili servislerle başladı ve 4-1 öne geçti. Siyah-beyazlı takım, Rykhliuk'un sayıları ile teknik molayı 12-9 önde geçmesine rağmen, Fenerbahçe, Vargas ile etkili ataklar yaparak skoru 17-17 de eşitledi. Karşılıklı sayılarla süren seti Fenerbahçe 27-25 kazandı ve 1-0 öne geçti.İkinci sette de teknik molayı Beşiktaş 12-11 önde geçse de Fenerbahçe 15-15'te skoru eşitledi. Daha etkili hücumlar yapan sarı-lacivertli ekip, bu seti de 25-20 kazandı ve setlerde durumu 2-0'a taşıdı.Üçüncü set çekişmeli geçti. Teknik molayı 12-10 önde geçen Beşiktaş, rakibin ataklarını bloklarla durdurdu ve farkı 6 sayıya çıkardı (19-13). Son bölümde etkili olan Fenerbahçe, Vargas ve Ramos'un sayılarıyla skoru 24-24'te eşitledi. Sarı-lacivertliler seti 27-25, maçı da 3-0 kazandı.Burhan FelekErol Akbulut, Ramazan ÇevikFatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Guidetti Toksoy, Vargas (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Dicle Nur Babat, Damla Çakıroğlu)Arelya Karasoy, Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu)27-25, 25-20, 27-2593 dakika (33, 28, 32)