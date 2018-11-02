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Voleybolda derbiyi Fenerbahçe kazandı!

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
Voleybolda derbiyi Fenerbahçe kazandı!
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02 Kasım 2018 19:46
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-0 yendi. 

Birinci sete Beşiktaş etkili servislerle başladı ve 4-1 öne geçti. Siyah-beyazlı takım, Rykhliuk'un sayıları ile teknik molayı 12-9 önde geçmesine rağmen, Fenerbahçe, Vargas ile etkili ataklar yaparak skoru 17-17 de eşitledi. Karşılıklı sayılarla süren seti Fenerbahçe 27-25 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette de teknik molayı Beşiktaş 12-11 önde geçse de Fenerbahçe 15-15'te skoru eşitledi. Daha etkili hücumlar yapan sarı-lacivertli ekip, bu seti de 25-20 kazandı ve setlerde durumu 2-0'a taşıdı. 

Üçüncü set çekişmeli geçti. Teknik molayı 12-10 önde geçen Beşiktaş, rakibin ataklarını bloklarla durdurdu ve farkı 6 sayıya çıkardı (19-13). Son bölümde etkili olan Fenerbahçe, Vargas ve Ramos'un sayılarıyla skoru 24-24'te eşitledi. Sarı-lacivertliler seti 27-25, maçı da 3-0 kazandı. 

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

Fenerbahçe: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Guidetti Toksoy, Vargas (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Dicle Nur Babat, Damla Çakıroğlu)

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu)

Setler: 27-25, 25-20, 27-25

Süre: 93 dakika (33, 28, 32)

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